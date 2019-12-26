В УрФУ займутся методом разработки аналогов противоопухолевого препарата «Тамоксифен»

Полученные в ходе проекта, реализуемого учеными Уральского федерального университета (УрФУ) на грант Российского научного фонда (РНФ), химические соединения могут быть полезны для фармацевтической химии как обладающие потенциальным противовирусным и противоопухолевым действием, сообщила руководитель проекта Александра Мусихина.

Грант с ежегодным финансированием в 1,5 млн рублей будет реализован в течение двух лет.

«Проект направлен на разработку методов создания веществ с потенциальной противовирусной и противоопухолевой активностями. Полученные при выполнении проекта результаты представляют интерес и для медицинской химии», — сказала собеседница агентства.

Александра Мусихина отметила, что в ходе проекта будет получен метод разработки аналогов противоопухолевого препарата «Тамоксифена».

«В проекте планируется также получить неизвестные ранее виниловые мономеры, которые послужат для создания стереорегулярных полимеров, обладающих повышенной прочностью и эластичностью», — добавила Мусихина. Основной подход, используемый в проекте, удовлетворяет требованиям «зеленой» химии.

gmpnews