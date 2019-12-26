Уникальное лазерное медоборудование будут производить в подмосковном Фрязине

Компания «Вазари Лазерс» планирует реализовать инвестиционный проект по производству лазерного оборудования для медучреждений. Предприятие расположится в подмосковной Особой экономической зоне «Исток» во Фрязино.

Как сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, продукт, который намерена выпускать компания «Вазари Лазерс», не имеет российских аналогов. Таким образом, в Подмосковье появится еще одно импортозамещающее производство.

«Помимо того, что у нас в стране появится собственные медицинские лазеры, продукт будет практически полностью состоять из отечественных комплектующих: больше 92% поставщиков компонентов для аппарата являются российские производители, в том числе и подмосковные компании», — подчеркнул Вадим Хромов. От также добавил, что объем инвестиций в проект составит боле 15 млн рублей, на производстве будет создано 30 новых рабочих мест.

Основными потенциальными потребителями медицинских лазеров компании «Вазари Лазерс» являются медучреждения, имеющие как общую специализацию (ЛОР, гинекология, хирургия и т.д.), так и более узкую: косметология, дерматология, эстетическая медицина и т.д. От иностранных аналогов подмосковный продукт будет отличаться усовершенствованными техническими характеристиками.

«Учитывая, что стоимость производства будет на 10-20% ниже, чем у зарубежных аналогов, а также господдержку импортозамещающих предприятий, проект резидента ОЭЗ «Исток» имеет хорошие финансовые перспективы», — считает Вадим Хромов.

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