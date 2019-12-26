FDA одобряет новое лечение для взрослых с мигренью

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило препарат Ubrelvy (уброгепант) для острого (немедленного) лечения мигрени с аурой или без нее у взрослых. Важно отметить, что уброгепант не показан для профилактического лечения мигрени. Это первый препарат в классе пероральных антагонистов пептидных рецепторов, связанных с геном кальцитонина, который одобрен для острого лечения мигрени.

«Мигрень часто является инвалидизирующим заболеванием, которое поражает около 37 млн человек в США. FDA радо одобрить новое лечение для пациентов с мигренью и будет продолжать работать с заинтересованными сторонами для содействия разработке новых безопасных и эффективных методов лечения мигрени», — отметил Билли Данн (Billy Dunn), доктор медицинских наук, исполняющий обязанности директора отделения нейробиологии в Центре оценки и исследований лекарственных средств FDA.

Головная боль при мигрени часто описывается как сильная и пульсирующая в одной области головы. Дополнительные симптомы включают тошноту и/или рвоту и чувствительность к свету и звуку. Примерно у трети пациентов с мигренью также возникает аура незадолго до приступа мигрени. Аура может появляться в виде мигающих огней, зигзагообразных линий или временной потери зрения. Мигрень часто может быть вызвана различными факторами, включая стресс, гормональные изменения, яркие или мигающие огни, недостаток пищи или сна и диеты. Мигрень отмечается в 3 раза чаще у женщин, чем у мужчин, и поражает более 10% населения во всем мире.

Эффективность уброгепанта для острого лечения мигрени была продемонстрирована в 2 рандомизированных двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях.

Наиболее частыми побочными эффектами, о которых сообщали пациенты в клинических исследованиях, были тошнота, усталость и сухость во рту. Ubrelvy противопоказан для сочетанного применения с сильными ингибиторами CYP 3A4.

По материалам www.fda.gov

apteka.ua