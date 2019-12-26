Аптечная сеть «36,6» готова показывать производителям данные продаж от ОФД

Это первое публичное заявление от аптечных сетей с инициативой показывать свои верифицированные данные в рамках маркетинговых контрактов.

Новый генеральный директор сети «36,6» Александр Кузин подтвердил «ФВ» эту информацию, озвученную прежде в эфире радио Mediametrics.

«Мы будем контрактоваться с поставщиками, но теперь все планы будут стоять на продажу из сети, а не на закупку», — пояснил Кузин. По его оценкам предоставления данных по чекам ОФД повысит прозрачность и эффективность в работе с производителями. Если это предусмотрено договором с производителем и не противоречит политике конфиденциальности компании.

Неготовность заключать маркетинговые контракты с передачей данных через ОФД сети объясняли рисками раскрытия коммерческой тайны и затратами на выкуп своих данных у ОФД.

Владельцем данных является именно сеть, поэтому она имеет бесплатный доступ к данным, которые оператор направляет в налоговые органы, пояснил «ФВ» управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин,

В конце 2019 года сети поняли – не обязательно заказывать услуги у ОФД и получать разрешение у оператора на передачу данных от сети производителю, отметил генеральный директор IT-компании ФармХаб Виктория Андосова. Теперь они передают и обрабатывают отчеты самостоятельно, либо через аутсорсное IT-решения.

Денис Кунгуров

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