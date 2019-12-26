Депутаты до весны предложат законопроект об ограничении аптечных бонусов

У депутатов пока нет консолидированного взгляда на меры регулирования аптечных сетей.

«Депутатам нужно поставить ситуацию в регулируемую, консолидированно-договорную основу, – считает Петров. – Если с сетями найдем общий язык и договоримся о более мягком регулировании маркетинговых бонусов, то порядка будет больше. Запрет ничего не даст, но создаст серую зону».

Закон по регулированию деятельности аптечных сетей примут в 2020 году, а действовать он начнет не ранее 2021-ого, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский. Он будет похож на закон для FMCG-рынка, где введены ограничения размера бонуса, предполагает эксперт.

«В фармритейле больше всех пострадают производители, которые делают ставку на продвижение малоизвестного продукта через аптечные сети. Это ударит по рентабельности сетей и отразится на ценах», – заключил Лисовский.

Денис Кунгуров

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