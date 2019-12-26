Более 5 млн рублей заплатят аптеки за торговлю препаратами с отмененной регистрацией

Специалисты территориального органа Росздравнадзора по Ростовской области составили 25 протоколов по ч.2 ст.6.33 КоАП РФ (обращение незарегистрированных ЛС) в 2019 году. Общая сумма штрафов превысила 5 млн руб. Семь дел еще находится на рассмотрении в суде, так что этот показатель еще может подрасти.
Аптеки и их руководители понесли наказание за то, что продолжали торговать лекарственными препаратами, регистрация которых была отменена. Речь идет о витаминах серии «Витрум», средствах «Эреспал» и «Эриспириус», а также 64 сериях препарата «Палин». Причем выявить нарушителей в нескольких случаях помогла справочная служба – даже спустя несколько недель после отзыва лекарственных средств из обращения аптеки продолжали подавать сведения о наличии этих наименований ЛС у себя в продаже с указанием цен.
Сумма штрафов составила от 50 тыс. руб. для ИП до 1 млн руб. для юрлица.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik