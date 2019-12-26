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Поставщик ПО для маркировки «ТрекМарк» получил сертификат совместимости от 1С

Компания «Трекмарк» получила сертификат совместимости от компании «1С» на разработанное и тиражируемое программное обеспечение «Фармтрек». Настоящий документ гарантирует, что данный программный продукт полностью совместим с системой программ «1С: Предприятие 8.3» в режиме управляемого приложения. Сертификат действует до декабря 2021 года.

Компания «Трекмарк» является официальном партнером-франчайзи 1С и в соответствии с  подписанным договором о партнерстве вправе осуществлять  продажу  программных продуктов, таких как базовые версии «1С: Предприятие 8», «1С Бухгалтерия 8 ПРОФ», а также клиентских лицензий и лицензий на сервер «1С: Предприятие 8».

Клиенты и партнеры могут обратиться к специалистам «Трекмарк», получить профессиональные ответы на все интересующие вопросы и подобрать оптимальные решения в соответствии с требованиями бизнеса.

Источник: «Трекмарк»

pharmvestnik

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Декабрь 26, 2019 | Просмотров: 66