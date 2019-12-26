Более 420 миллионов сэкономила Удмуртия на совместных закупках медицинских изделий

В 2019 году только на закупке хирургических перчаток было сэкономлено более 3 млн руб. Центр установил единую для всех заказчиков цену в размере 21,8 руб., тогда как в прежние годы она составляла в среднем 44,02 руб.

Это стало возможно благодаря созданию в 2017 году Регионального центра закупок (РЦЗ). Его основными функциями являются централизация закупок заказчиков по 44-ФЗ и 223-ФЗ; разработка единых требований к закупаемым товарам и услугам, контроль обоснования и уровня начальных (максимальных) цен, автоматизация и совершенствование закупочного процесса.

По итогам работы РЦЗ в 2018 году казна республики сэкономила порядка 800 млн руб. Глава субъекта Александр Бречалов оценил этот результат положительно и поставил задачу – начиная с 2019 года все закупки ниже 100 тыс. руб. также проводить централизованно. Поручение было исполнено: был создан электронный магазин «Малые закупки Удмуртской Республики».

Опыт получил одобрение Минфина РФ.

Екатерина Погонцева

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