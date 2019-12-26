Ростовский перинатальный центр планирует получить лицензию на изготовление лекарств

В начале года было заведено уголовное дело об обращении незарегистрированных лекарственных средств в отношении экс-главврача центра Валерия Буштырева, после чего учреждение прекратило использование собственной газовой станции и стало приобретать медицинский кислород в Волгограде.

В 2015 году перинатальный центр для удовлетворения внутренних потребностей приобрел на бюджетные деньги воздухоразделительную установку для изготовления медицинского кислорода. Валерий Буштырев руководствовался письмом Минпромторга РФ от 2014 года, в котором говорится, что медицинской организации, которая изготавливает кислород для собственных нужд, лицензия на производство ЛС не требуется.

Процедура регистрации лекарственного препарата следует за оформлением лицензии на производство. Без первого нет второго. За четыре года в ЛПУ побывало немало проверок разных надзорных органов, но только в 2019 году по поводу выпуска ЛС без регистрации возникли претензии. Было возбуждено уголовное дело, о результатах расследования которого до сих пор ничего не известно.

Новый главный врач Максим Уманский распорядился прекратить изготавливать медицинский кислород.

«Мы передали на аутсорсинг вопросы, связанные с эксплуатацией воздухоразделительной установки, — пояснил он порталу Medvestnik.ru. — При этом используем ее возможности не полностью. Та часть, которая непосредственно делает кислород из воздуха, в настоящий момент не работает. Мы закупаем кислород в Волгограде. Однако сейчас мы решаем вопрос с получением лицензии на изготовление этого лекарственного средства для собственных нужд».

По словам Уманского, не так много лечебных учреждений в стране прошли эту процедуру, поэтому пока сложно понять, во что она обойдется перинатальному центру и сколько займет времени.

«Нам дали контакты медицинской организации в Коми, которая потратила на эту процедуру три года, мы планируем обратиться к ней за помощью», — резюмировал главврач.

Источник: «Медвестник»

Екатерина Погонцева

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