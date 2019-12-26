FDA одобрило первые дженерики препарата Eliquis

Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило сразу две заявки на дженерики препарата Eliquis (апиксабан, apixaban), применяемого для снижения риска инсульта и системной эмболии у пациентов с не клапанной фибрилляцией предсердий. Разрешения выданы компаниям Micro Labs Limited и Mylan Pharmaceuticals Inc.

«Сегодняшние одобрения первых дженериков апиксабана являются примером того, как программа поддержки генерических препаратов FDA улучшает доступ к недорогим, безопасным и высококачественным лекарствам, — сказала Джанет Вудкок (Janet Woodcock), доктор медицинских наук, директор Центра оценки и исследования лекарственных средств FDA. — Эти разрешения обозначают первые одобрения прямого перорального антикоагулянта».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США от 2,7 до 6,1 миллиона человек страдают фибрилляцией предсердий. Многие из этих людей используют антикоагулянты или препараты против свертывания крови, чтобы уменьшить этот риск.

Отмечается, что пациентам с протезами клапанов сердца не следует принимать апиксабан, а также пациентам с фибрилляцией предсердий, вызванной проблемой с клапаном сердца.

gmpnews