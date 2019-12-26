MSD ведет переговоры с «Р-Фарм» о поставке Тиенама из-за жалоб пациентов на дженерики

Фармкомпания MSD в 2019 году прекратила производство антибиотика Тиенам (имипенем+циластатин) на мощностях «Р-Фарма» и поставки препарата на российский рынок из-за выхода большого числа дженериков. Матери больных муковисцидозом детей в ноябре 2019 года жаловались на уход с рынка оригинальных антибиотиков, притом что побочные действия дженериков, по мнению авторов постов в соцсетях и петиций, до конца не изучены. На фоне этих обращений MSD начал переговоры с «Р-Фармом» о возможности поставки препарата на российский рынок во втором квартале 2020 года. Фармкомпания MSD в 2019 году прекратила производство антибиотика Тиенам (имипенем+циластатин) на мощностях «Р-Фарма» и поставки препарата на российский рынок из-за выхода большого числа дженериков. Матери больных муковисцидозом детей в ноябре 2019 года жаловались на уход с рынка оригинальных антибиотиков, притом что побочные действия дженериков, по мнению авторов постов в соцсетях и петиций, до конца не изучены. На фоне этих обращений MSD начал переговоры с «Р-Фармом» о возможности поставки препарата на российский рынок во втором квартале 2020 года.

«После получения в наш адрес многочисленных запросов от профессионального и пациентского сообщества относительно возможности возобновления производства и поставок препарата Тиенам мы совместно с компанией «Р-Фарм» прорабатываем вопрос о возможности оперативной поставки препарата на российский рынок во втором квартале 2020 года», – сообщили Vademecum в MSD. Идет ли речь о единоразовой отгрузке или возобновлении системных поставок, в компании не определились.

Кроме того, MSD обсуждает с Минздравом возможность централизации закупок этого препарата.

Тиенам производился и поставлялся на российский рынок по лицензионному соглашению с «Р-Фарм». В июле 2019 года компания Алексея Репика уведомила контрагентов о прекращении производства и поставок препарата. В MSD это объяснили наличием на российском рынке препаратов-аналогов и истечением срока действия лицензионного соглашения.

Тиенам – один из трех антибиотиков, на уход которых с рынка жаловались матери больных муковисцидозом детей. Ольга Шеремет 23 ноября 2019 года опубликовала в Facebook сообщение об исчезновении оригинальных препаратов, задействованных в терапии заболевания. Речь шла, помимо Тиенама, о Фортуме (цефтазидим) от GSK, Колистине (колистиметат натрия) от Teva. В России зарегистрировано более десяти дженериков Тиенама и Фортума, но, как утверждает Шеремет, они «в лучшем случае не работают, в худшем – вызывают побочки». Днем позже Лейла Морозова опубликовала на Change.org петицию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину, с требованием вернуть на рынок эти лекарства. На 26 декабря она собрала 254 тысячи подписей.

Минздрав поручил Росздравнадзору проверить обеспеченность пациентов препаратами от муковисцидоза. Служба дефицита не обнаружила, заявив, что на качество дженериков жалоб не поступало. Минздрав все же разработал «дорожную карту» по совершенствованию помощи больным муковисцидозом, рассчитанную до конца 2020 года. Ведомство готово актуализировать клинические рекомендацию по его лечению, провести дополнительный анализ качества препаратов, разработать регламент по реагированию на сигналы о фактах обращения недоброкачественных и фальсифицированных лекарств.

Компания GSK уже объявила о готовности поставить 30 тысяч упаковок Фортума «в рамках гуманитарной поставки». Teva ждет рассмотрения изменений в регистрационное досье для возобновления поставок Колистина.

Фото: roadcycling.spb.ru

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