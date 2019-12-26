Руководитель BIOCAD Дмитрий Морозов получил награду Президента РФ

26 декабря в Смольном чествовали руководителя петербургской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрия Морозова, награжденного Указом президента РФ медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Награду вручал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Получая эту достойную государственную награду, хочу прежде всего поблагодарить семью за поддержку, свой коллектив, без которого бы я бы не смог в одиночестве ни построить компанию, ни разработать уникальные лекарственные средства», — сказал во время награждения Морозов.

Губернатор поблагодарил всех награждаемых за труд, отметив, что в этом году все хорошо потрудились на благо жителей города.

Напомним, что у компании BIOCAD 5 производственных площадок, в этом году в эксплуатацию был запущен новый производственный комплекс в ОЭЗ «Санкт-Петербург» (Стрельна) с объемом инвестиций 3,2 млрд рублей. Система автоматизации ПК-2 также стала разработкой компании. Приоритетом компании является обеспечение российских пациентов инновационными препаратами, позволяющими улучшить качество жизни, а также увеличить продолжительность здоровой жизни.

gmpnews