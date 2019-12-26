Утвержден порядок определения стоимости лекарств при осуществлении госзакупок

Утвержден Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок лекарственных препаратов для медицинского применения. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.12.2019 № 1064н зарегистрирован Минюстом 20.12.2019 № 56926 и опубликован на портале publication.pravo.gov.ru.

Одновременно признаются утратившими силу приказ Минздрава РФ от 26 октября 2017 г. № 871н и приказ МИнздрава РФ от 26 июня 2018 г. № 386н.

Согласно представленной информации, при формировании начальной (максимальной) цены контракта заказчики должны выбирать минимальное значение, полученное при использовании описанных в приказе формул расчета. Уточняются отдельные моменты проведения торгов и подготовки документации, с которыми заказчики могут столкнуться при проведении закупок.

При расчете средневзвешенной цены лекарственного препарата можно будет не учитывать контракты, заключенные на поставку препаратов, остаточный срок годности которых отличается на 20 и более процентов от остаточного срока годности, предусмотренного заказчиком в описании закупки и те контракты, по которым с поставщиков взыскивались неустойки (штрафы).

Теперь заказчики получили право не использовать референтные цены, если предлагаемые к закупке лекарственные средства предназначены для пациента, у которого имеются специальные медицинские показания (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), утвержденные решением врачебной комиссии.

Если аукцион на поставку лекарственных средств будет признан несостоявшимся из‑за отсутствия желающих принять в нем участие, то заказчики должны будут выбрать следующее по возрастанию значение (после самого минимального), полученное в результате расчета начальной цены. Если аукцион не состоится и во второй раз, то в этом случае в качестве стоимости лекарственного препарата можно будет выбрать максимальное значение цены препарата, указанное в государственном реестре.

gmpnews