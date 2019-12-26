Фармацевтический завод «Фармасинтез-Тюмень» выпустил миллиардную таблетку

Участие в торжественной церемонии, посвященной выпуску «Миллиардной таблетки» приняли Заместитель Губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев и директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Один миллиард лекарственных препаратов исчисляется в разных формах: таблетки, жидкие формы, мягкие капсулы и был наработан за четыре года, с момента запуска завода в Тюмени в 2016 году.

В настоящий момент «Фармасинтез-Тюмень» (входит в группу компаний «Фармасинтез») реализует масштабный проект по производству гормональных лекарственных препаратов. Как отметил Андрей Пантелеев: «Мы смогли с вами сегодня убедиться, что компания реализует его ударными темпами — в начале феврале этого года была только подготовленная земельная площадка, сегодня уже возведены корпуса основных производственных и складских объектов».

«Проект по производству гормональных препаратов имеет стратегическое значение для страны, потому как в настоящее время более 95 процентов таких препаратов в Россию импортируется, а с запуском нового завода в Тюмени картина поменяется кардинальным образом» — заявил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

gmpnews