Прививку от ветрянки могут сделать обязательной

Вакцинация от ветрянки, ротовирусной инфекции и вируса папилломы человека может войти в национальный календарь прививок, сообщил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов на пресс-конференции в «Парламентской газете».

По словам депутата, Комитет Госдумы по охране здоровья прилагает все силы, чтобы расширить российский национальный календарь прививок.

«Расширение календаря прививок возможно — это касается ротовирусной инфекции, ветряной оспы и вируса папилломы человека», — сказал Морозов.

Депутат подчеркнул, что очень важно обеспечить охват населения вакцинацией, иначе смысл прививок пропадает. Как пример — Европа и Украина, где снижен объём вакцинации против кори и продолжается эпидемия этого заболевания.

ФОТО: АГН МОСКВА

pnp.ru