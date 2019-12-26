За время пилотного проекта по маркировке теневой оборот лекарств сократился в 2,5 раза

Об этом заявили в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

25 декабря в интервью газете «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что за счет маркировки из «серой» зоны были выведены огромные объемы. Однако конкретных цифр не привел.

«За время эксперимента теневой оборот лекарств, по данным регулятора, сократился в 2,5 раза. С отраслями выстроено конструктивное взаимодействие, легальный бизнес заинтересован в прослеживании своей продукции, позволяющей обеспечить защиту репутации и качество предлагаемых потребителям товаров», — сообщили в ЦРПТ.

В пресс-службе оператора добавили, что, помимо гарантии легальности, цифровая технология не приводит к росту цен для конечных потребителей. «Это подтверждено внедрением маркировки сигарет, шуб и данными самих компаний в других отраслях. По ряду недорогих лекарств цены даже снизились, о чем говорят исследования аналитических агентств», — добавили в пресс-службе.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы — Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

gmpnews