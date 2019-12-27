Ростовские фарм- и медработники уклоняются от участия в мониторинге безопасности лекарств

«Ростовская область выглядит крайне странно на фоне субъектов Южного федерального округа, – рассказала 27 декабря на Дне организатора здравоохранения руководитель территориального подразделения Росздравнадзора Татьяна Полинская. – В 2018 году было подано 180 извещений об НПР на лекарственные средства, а в 2019 – 111. Для сравнения: в Краснодарском крае регистрируется порядка 5000 НПР в год, в Астраханской области – около 3000. Еще хуже обстоит ситуация с мониторингом безопасности медицинских изделий. В прошлом году в Ростовской области было зафиксировано 13 неблагоприятных случаев, а в этом – всего 2».

За несообщение о нежелательных реакциях предусмотрена административная ответственность.

Татьяна Полинская напомнила главным врачам ЛПУ региона о том, что медицинские организации должны проводить внутренние плановые проверки не реже одного раза в квартал. И вышеназванный мониторинг является неотъемлемой частью самоконтроля. Однако на деле многие учреждения подходят к этой работе формально.

Екатерина Погонцева

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