Ростовские фарм- и медработники уклоняются от участия в мониторинге безопасности лекарств

Медицинские и фармацевтические работники Ростовской области из года в год игнорируют работу по мониторингу безопасности лекарств и медизделий и подают в федеральную систему не более пары сотен извещений о неблагоприятной побочной реакции (НПР) или неэффективности этой продукции. В то же время их коллеги в соседних территориях фиксируют по несколько тысяч аналогичных случаев.
«Ростовская область выглядит крайне странно на фоне субъектов Южного федерального округа, – рассказала 27 декабря на Дне организатора здравоохранения руководитель территориального подразделения Росздравнадзора Татьяна Полинская. – В 2018 году было подано 180 извещений об НПР на лекарственные средства, а в 2019 – 111. Для сравнения: в Краснодарском крае регистрируется порядка 5000 НПР в год, в Астраханской области – около 3000. Еще хуже обстоит ситуация с мониторингом безопасности медицинских изделий. В прошлом году в Ростовской области было зафиксировано 13 неблагоприятных случаев, а в этом – всего 2».
За несообщение о нежелательных реакциях предусмотрена административная ответственность.
Татьяна Полинская напомнила главным врачам ЛПУ региона о том, что медицинские организации должны проводить внутренние плановые проверки не реже одного раза в квартал. И вышеназванный мониторинг является неотъемлемой частью самоконтроля. Однако на деле многие учреждения подходят к этой работе формально.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik