Astellas купила биотехнологическую компанию Xyphos

Японская компания Astellas Pharma Inc («Астеллас Фарма Инк.») купила американскую Xyphos Biosciences Inc («Ксайфос Байосайенсиз Инк.») для расширения бизнеса по производству иммуноонкологических препаратов, сообщает агентство Reuters. Общая стоимость сделки составит до 665 млн долл., включая потенциальные поэтапные платежи, связанные с разработкой и исследованием препаратов. Сумма авансового платежа составила 120 млн долл. В рамках этой сделки Astellas получит доступ к технологической платформе создания препаратов клеточной терапии компании Xyphos и приобретет исследовательскую команду последней. В начале декабря Astellas также объявила о достижении договоренности о приобретении компании Audentes Therapeutics Inc («Аудентес Терапьютикс Инк.») за 3 млрд. долл. с целью расширения присутствия в сегменте препаратов для лечения генетических заболеваний. Закрытие этой сделки ожидается в январе 2020 года. Татьяна Кублицкая

