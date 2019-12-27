Забайкальский край снизил ставку УСН для аптек до 1%

«Предлагается снизить налоговые ставки с 6 % до 1% для аптек (от величины дохода. – Прим. ред.). Законопроект разработан в связи с отменой возможности применения ЕНВД налогоплательщиками, с учетом предложений наших общественных объединений», – сказал и.о. зам. председателя правительства, министр экономического развития Забайкалья Александр Бардалеев.

Регион одним из первых отреагировал на риски для малого фармбизнеса после отмены ЕНВД. Новый режим налогообложения – УСН – аптекам придется вводить с 1 января 2020 года при реализации маркированных товаров. Полностью перейти на «упрощенку» аптеки будут обязаны с 2021 года.

«Совместными усилиями – аптек, уполномоченного по защите прав предпринимателей, ассоциации, депутатов – удалось добиться результата. Ставка в 1% от дохода позволит сохранить аптечный бизнес: налоговые отчисления вырастут в два-четыре раза в зависимости от особенностей конкретной аптеки, а не в двадцать раз, как при стандартной схеме», – считает заведующий ООО «Аптека №1» г. Читы Максим Орлов.

Он отметил, что теперь у предпринимателей есть право выбора – воспользоваться льготой или применять схему «доходы минус расходы» со ставкой 15%. Принятые изменения позволят не только сократить отчисления, но и затраты на ведение бухгалтерской отчетности для одиночных аптек.

Фото: Ольга Коберник

Ольга Коберник

pharmvestnik