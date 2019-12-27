Американский регулятор одобрил препарат для лечения мигрени

В управлении уточнили, что Ubrelvy не предназначен для профилактики мигрени. Тем не менее, это первый пероральный препарат из класса антагонистов CGRP-рецепторов для терапии острой мигрени. По прогнозу Allergan, препарат будет доступен для пациентов в первом квартале 2020 года.

Аналитики прогнозируют, что в 2025 году объем продаж Ubrelvy составит 486 млн долл. США.

В октябре 2019 года FDA одобрило препарат из класса антагонистов 5-HT1A-рецепторов Reyvow (lasmiditan) компании Eli Lilly («Эли Лилли») по аналогичным показаниям. В 2018 году положительную оценку от американского регулятора получил препарат для профилактики мигрени Emgality (galcanezumab-gnlm). Позднее его разрешили применять для лечения кластерных головных болей эпизодического характера.

Среди других одобренных в США препаратов из класса антагонистов CGRP-рецепторов – Aimovig (erenumab-aooe), разработанный Amgen («Амджен») и Novartis («Новартис») и Ajovy (remanezumab-vfrm) компании Teva («Тева»). Оба препарата применяются для профилактики мигрени у взрослых.

Илья Дугин

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