Произведены первые отгрузки клиентам с конвейера «ПУЛЬС» в Ярославле

Конвейер производства компании «SSI SCHÄFER» спроектирован и построен в рекордно короткие сроки. Проектная мощность конвейера 220 линий в смену, это позволит обеспечить клиентам региона оперативность доставок и качественный сервис.

Ещё в августе региональная компания «ПУЛЬС Ярославль» начала работу на площадях нового складского комплекса. Проектное решение создавалось специально под потребности компании как крупнейшего фармдистрибьютора. Была заложена необходимая по требованиям GSP для современного фармацевтического склада схема вентиляции и освещения. Планировочное решение позволило производить монтаж и установку конвейера без отрыва от процесса сборки и отгрузки товара клиентам.

Как отмечает директор по логистике Николай Беляев, новый конвейер в Ярославле качественно отличается от всех предыдущих, запущенных в региональных компаниях «ПУЛЬС». Высокая скорость конвейера обеспечивается более современной, быстродействующей электроникой и оптимальной планировкой. Это даёт компании большие возможности в области расширения клиентской базы в регионе.

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