UCB построит завод по производству биопрепаратов и создаст 150 новых рабочих мест

Для удовлетворения этой потребности компания построит предприятие стоимостью 300 млн евро (333 млн долл. США) и создаст на нем 150 рабочих мест.

Новый завод по производству биотехнологических препаратов планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

В UCB отметили, что он необходим для будущего производства и вывода на рынок моноклональных антител, находящихся в разработке.

Препарат-кандидат zilucoplan, приобретенный у американской Ra Pharmaceuticals («Ра Фармасьютикалз»), представляет собой ингибитор C5 для самостоятельного подкожного введения 1 раз в сутки при миастении гравис (тяжелой форме миастении). В настоящее время препарат проходит клиническое исследование III фазы.

Татьяна Кублицкая

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