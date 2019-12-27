UPD «Натива» не стала отстаивать патент на дазатиниб

В решении от 20 марта Роспатент удовлетворил возражение «Р-Фарм», признав недействительным патент на изобретение «Нативы». Отказ «Нативы» от иска по препарату дазатиниб судом был принят, дело прекращено.

В качестве третьих лиц по данному спору выступают компания «Р-Фарм», локальный производитель препарата, и обладатель патентных прав на этот препарат — Bristol-Myers Squibb.

В другом судебном процессе «Р-Фарм» добивается от «Нативы» взыскания убытков за недополученный доход по дазатинибу. В этом разбирательстве суд принял сторону «Нативы».

Руслан Мавлиханов

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