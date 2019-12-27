Росздравнадзор арестовал незарегистрированный мобильный рентгенограф

Инспекторы ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили в медцентре «Санмедвосток» мобильный рентгенограф. У клиники не было лицензии на оказание медпомощи по профилю «рентгенология», аппарат же не имел регудостоверения. «Санмедвосток» специализируется на медосмотрах и выдаче медицинских книжек и справок.

Инспекторы выяснили, что в фургоне, припаркованном на Сретенке, регулярно проводились рентгенологические исследования – флюорографию проходили не менее 70 пациентов в день.

Сотрудники ТО Росздравнадзора наложили арест на фургон с рентгенографом, а также составили на юрлицо клиники протокол об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)». Медучреждению грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей, а также конфискация мобильного медицинского комплекса.

В клинике «Санмедвосток» на запрос Vademecum не ответили.

ООО «Санмед-Восток», по данным СПАРК-Интерфакс, зарегистрировано в феврале 2013 года. Выручка предприятия в 2018 году составила 72,8 млн рублей, чистая прибыль – 11,9 млн рублей. Медучреждением на 100% владеет Екатерина Чуйкова, на компанию ранее были зарегистрированы домены «справки-медкнижки.рф» и «медкнижки-справки.рф». В 2019 году «Санмедвосток» подписала контракты на проведение медицинских и профилактических осмотров на общую сумму 4,2 млн рублей с несколькими школами Московской области, а также с ГБУ «Гормост» и рядом учреждений Москомспорта.

В июне 2019 года ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области изъял передвижной фургон с магнитно-резонансным томографом. По данным службы, клиника ООО «КДМ-МРТ», владеющая установкой, не получала специальной лицензии, а сам аппарат МРТ имел «явные признаки незарегистрированного медицинского изделия и нес угрозу жизни и здоровью граждан».