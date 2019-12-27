В Германии решили отозвать препараты кава-кава

Решением от 20 декабря 2019 г. Федеральный институт лекарственных средств и медицинских изделий (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte — BfArM) распорядился аннулировать разрешения на лекарственные средства, содержащие кава-кава. На основании научной оценки Комитета по растительным лекарственным средствам (Committee on Herbal Medicinal Products — HMPC) Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency — EMA) соотношение пользы и риска оценивается как неблагоприятное, отмечено в сообщении. HMPC провел детальную оценку баланса пользы и риска лекарственных средств, содержащих кава-кава, в рамках работы по созданию европейских монографий растительных лекарственных средств и посчитал ее неблагоприятной.

Решение BfArM распространяется на лекарственные средства, содержащие кава-кава, включая гомеопатические препараты с конечной концентрацией до D4 включительно.

В Украине лекарственные средства, в состав которых входит кава-кава, в 2003 г. запрещены к медицинскому применению, поскольку риски возникновения тяжелых гепатотоксических реакций преобладали над пользой.

Кава-кава, или перец опьяняющий (Píper methýsticum) — тропическое растение, напиток из которого в Полинезии и Америке традиционно употребляли для получения эффекта, сходного с опьянением.

По материалам www.bfarm.de

apteka.ua