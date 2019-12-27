Процедура рассмотрения заявок на патент в РФ будет усовершенствована

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 25 декабря 2019 года №3175-р, которым вносится в Государственную Думу законопроект о совершенствовании процедуры рассмотрения заявок на государственную регистрацию результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно представленной информации, законопроектом предлагается предоставить Роспатенту возможность осуществления деятельности, связанной с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности, непосредственно или через подведомственное ему учреждение. Также предусматривается совершенствование порядка проведения информационного поиска и экспертизы заявки на получение патента на изобретение или полезную модель. В настоящий момент информационный поиск проводится в составе государственной услуги, предоставляемой Институтом. Предлагаемые изменения направлены на создание условий для проведения предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности заявленного технического решения аккредитованными в Роспатенте российскими научными и образовательными организациями, обладающими компетенциями в конкретных областях знаний.

Услуга по проведению предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет предоставляться заявителям на добровольной основе, а их стоимость будет определяться научными и образовательными учреждениями исходя из сложности, объёма и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями. Процедура проведения информационного поиска, предусмотренная в настоящее время, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом с учётом результатов проведённых предварительных процедур. Сроки рассмотрения заявок, по которым был проведён предварительный информационный поиск и оценка патентоспособности, а также размер пошлин, взимаемых за их экспертизу, будут снижены. Аккредитация российских научных и образовательных организаций будет осуществляться на безвозмездной основе.

Кроме того, предлагается ограничить право заявителя на подачу заявок на изобретение, в отношении которых он освобождается от уплаты пошлины при представлении обязательства об уступке патента. Такое ограничение права связано с участившимися со стороны заявителей случаями злоупотребления правом патентования без уплаты пошлин. Количество заявок, поданных в течение года одним заявителем, в отношении которых заявитель освобождается от уплаты пошлин в порядке, предусмотренном законодательством, будет устанавливаться Правительством России.

gmpnews