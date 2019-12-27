Импортозамещение: в Липецкой области запускается производство кормового витамина Е Процедура рассмотрения заявок на патент в РФ будет усовершенствована » По решению «Гедеон Рихтер» отменяется регистрация Калумида и еще трех препаратов Министерство здравоохранения РФ приняло решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения противоопухолевого средства, комбинированного контрацептивного препарата, гиполипидемического препарата и средства для лечения остеопороза. Калумид® (бикалутамид) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг , регистрационное удостоверение ЛСР-006592/08 от 14.08.2008г выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, производитель ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; ТРИ-РЕГОЛ® 21+7 (левоноргестрел + этинилэстрадиол) — таблетки, покрытые оболочкой, регистрационное удостоверение П N015002/01 от 25.05.2009г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, производитель ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия; Симвастол® (симвастатин) — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг, регистрационное удостоверение П N015147/01 от 24.04.2008 г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, производитель Гедеон Рихтер Румыния А.О., Румыния и АО «Гедеон Рихтер-РУС», Россия; Осталон® Кальций-Д — таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в наборе 2-х видов: колекальциферол 400 МЕ + кальция карбонат 1500 мг и алендроновая кислота 70 мг, регистрационное удостоверение ЛСР-001387/10 от 25.02.2010г. выдано ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия, производитель ОАО «Гедеон Рихтер», Венгрия. Основанием для отмены государственной регистрации послужили заявления, поданные владельцем регистрационных удостоверений на лекарственные препараты, компанией ОАО «Гедеон Рихтер». gmpnews