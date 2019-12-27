Импортозамещение: в Липецкой области запускается производство кормового витамина Е

Производитель премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц — компания «МЕГАМИКС» — запускает цех по производству витамина Е на производственной площадке ОЭЗ «Тербуны» (Липецкая область).

На заводе будут производить Инновит Е60 — первый кормовой витамин Е, произведенный в России с 1994 года. Производственные мощности «МЕГАМИКС» позволяют выпускать более 12 тыс. тонн Инновит Е60 в год.

Объем инвестиций в проект компания не разглашает.

Начало производства Инновит Е60 знаменует собой возвращение на сельскохозяйственный рынок отечественных кормовых витаминов после 25-летнего перерыва, по сути являясь значимой вехой в развитии импортозамещения.

Объем выпускаемой продукции не только покроет нужды российских предприятий, но и позволит предложить конкурентоспособный продукт на рынках СНГ, ЕАЭС и Западной Европы. Старт продаж Инновит Е60 намечен на первый квартал 2020 года.

Премиксный завод «МЕГАМИКС» в Липецкой области запущен на территории особой экономической зоны «Тербуны» в 2015 году. Это крупнейший и самый высокотехнологичный производственный и дистрибуционный центр премиксов и кормовых добавок не только среди производителей премиксов в России, но и в Европе (согласно рейтингу независимого портала FeedInfo News Service «Top Russian premix producers in 2017»). Мощность предприятия — 140 000 тонн премиксов в год. Инвестиции в проект – более 25 млн евро.

gmpnews