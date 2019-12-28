В системе маркировки уже 136 тысяч компаний (инфографика)

В государственной системе маркировки и прослеживания товаров зарегистрировано 136 495 российских и международных компаний. Больше всего компаний (53,5 тысячи), зарегистрированных в личном кабинете Честного ЗНАКа, относятся к табачной отрасли, на втором месте – «фарма» (48, 5 тысяч), тройку лидеров замыкает обувная отрасль (18,3 тысяч).

По состоянию на конец декабря система прослеживает более 7,2 миллиарда цифровых кодов.

В приложении Честный ЗНАК выполнено 2 млн проверок кодов маркировки, и наблюдается значительный рост количества установок каждую неделю. Дневная аудитория приложения за последние три месяца увеличилась в 5 раз, растет вовлечение и удержание пользователей.

В 2019 году завершились пилоты по маркировке фотоаппаратов, шин, товаров легкой промышленности, парфюма и обуви и начаты эксперименты по переводу в «цифру» готовой молочной продукции, кресел-колясок и велосипедов. В марте началась маркировка табака, в июле – обуви, в октябре лекарств по программе 7ВЗН.

Цифровая маркировка без проблем адаптируется к любой новой отрасли и позволяет справиться с нелегальным оборотом – контрабандой, контрафактом, фальсификатом. Технология, присваивающая индивидуальный неподделываемый цифровой паспорт каждой единице продукции, создает его цифровой след и учитывает товар в каждой точке товаропроводящей цепи.

Маркировка делает потребителя полноценным участником системы контроля. Мобильное приложение Честный ЗНАК позволяет проверить любую марикированную продукцию и направить жалобу в случае нарушения. За счет увеличения охвата и частоты контроля путем геймификации процесса создается полноценный общественный контроль, улучшается деятельность контрольных органов. Приложение выводит на новый уровень маркетинговые коммуникации производителей с покупателями.

gmpnews