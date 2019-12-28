«Биокад» зарегистрировал цену своего оригинального препарата от псориаза Эфлейра

Фармкомпания «Биокад» зарегистрировала предельную отпускную цену на включенную в перечень ЖНВЛП-2020 оригинальную разработку для лечения псориаза – Эфлейра (нетакимаб). Стоимость препарата составит 18 тысяч рублей за упаковку (без НДС). Фармкомпания «Биокад» зарегистрировала предельную отпускную цену на включенную в перечень ЖНВЛП-2020 оригинальную разработку для лечения псориаза – Эфлейра (нетакимаб). Стоимость препарата составит 18 тысяч рублей за упаковку (без НДС).

Стоимость аналогичных по назначению и механизму действия зарубежных препаратов Талс (иксекизумаб) от Eli Lilly и Козэнтикс (секукинумаб) от Novartis составляет порядка 90 тысяч и 30 тысяч за упаковку соответственно.

На промопортале «Биокада» розничная стоимость одной упаковки Эфлейра, при заказе через программу «Курс на выздоровление», составляет 20 тысяч рублей, при заказе трех и более упаковок потребитель получает скидку до 40%.

Эфлейра – гуманизированное химерное моноклональное антитело ламы к интерлейкину-17. Препарат разрабатывался при поддержке Минпромторга в ходе реализации программы импортозамещения – на НИОКР было выделено 68,8 млн рублей. Российские КИ препарата, по условиям контракта с Минпромторгом, должны были завершиться в 2017 году.

Сумма собственных инвестиций «Биокада» в разработку, по данным производителя, составила 568 млн рублей. Стоимость проведения европейских КИ Эфлейры в компании Дмитрия Морозова оценили в 25 млн евро.

Пока нетакимаб – единственная оригинальная разработка «Биокада», выведенная на рынок. Досье на другой оригинальный препарат компании – Фортека (пролголимаб), предназначенный для лечения ряда онкозаболеваний, подано на регистрацию в Минздрав в 2019 году.

«Биокад» – российская фармацевтическая компания, специализирующаяся на разработке и выпуске биотехнологических препаратов для лечения онкологических, инфекционных и аутоиммунных заболеваний. Выручка ЗАО «Биокад» за 2018 год, по данным СПАРК-Интерфакс, составила 17,8 млрд рублей, чистая прибыль – 7,5 млрд рублей. Основателю компании Дмитрию Морозову в «Биокаде» принадлежит 30%, компании «Вектор-Биофарм», выделенной в 2018 году из «Фармстандарта» для инвестиционной деятельности, – 70%.