Александр Филиппов: пусть наши дебаты, разногласия и сомнения останутся в прошедшем году

Именно поэтому 2019 год, на мой взгляд, запомнится прежде всего ожиданием масштабных, решающих перемен в жизни фармацевтического рынка, перемен, которые коснутся каждого.

Подобное ожидание порой переносится тяжелее, чем сами перемены. Пусть наши дебаты, разногласия и сомнения останутся в прошедшем году. Я уверен, что мы научимся жить в новых условиях. Без всякого сомнения, мы найдем новые точки роста, фармацевтическая розница научится работать с новым поколением покупателей и найдет свое место в онлайн-сегменте.

Хочу пожелать всем участникам фармацевтического рынка крепкого здоровья, огромного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, успехов и благополучия. У нас все получится! С Новым 2020 годом!

Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла»

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