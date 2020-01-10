Александр Филиппов: пусть наши дебаты, разногласия и сомнения останутся в прошедшем году

2019 год ознаменовался для фармацевтического рынка значительно более высокой в сравнении с предыдущими годами активностью регуляторов. На самых разных уровнях обсуждались возможность переноса даты промышленного запуска маркировки лекарственных средств, перспективы и угрозы отмены ЕНВД, вопросы легализации онлайн-продаж лекарств и многое другое.
Именно поэтому 2019 год, на мой взгляд, запомнится прежде всего ожиданием масштабных, решающих перемен в жизни фармацевтического рынка, перемен, которые коснутся каждого.
Подобное ожидание порой переносится тяжелее, чем сами перемены. Пусть наши дебаты, разногласия и сомнения останутся в прошедшем году. Я уверен, что мы научимся жить в новых условиях. Без всякого сомнения, мы найдем новые точки роста, фармацевтическая розница научится работать с новым поколением покупателей и найдет свое место в онлайн-сегменте.
Хочу пожелать всем участникам фармацевтического рынка крепкого здоровья, огромного оптимизма, уверенности в своих силах и возможностях, успехов и благополучия. У нас все получится! С Новым 2020 годом!
Александр Филиппов, генеральный директор аптечной сети «Ригла»