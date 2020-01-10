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Артур Яковлев: желаю всем взаимопонимания с окружающими и труда, приносящего удовлетворение

Артур Яковлев

Наша компания в 2019 году достигла высокого роста продаж относительно 2018 года, стала победителем национальной премии «Зеленый Крест 2019» в номинации «Рецептурные препараты, лонч года».

В наступившем 2020 году хотелось бы пожелать всем читателям и сотрудникам газеты «Фармацевтический вестник» здоровья, душевного равновесия, взаимопонимания с окружающими и труда, приносящего удовлетворение. И тогда весь год будет успешным и благополучным, а задачи и вершины, стоящие перед вами, легко покорятся.

Артур Яковлев, коммерческий директор Pro.Med.CS Praha

pharmvestnik

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Январь 10, 2020 | Просмотров: 71