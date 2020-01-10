Наталия Прокопьева: 2020 год принесет новые трансформации для фармрынка

В июле мы открыли первую линию по выпуску лекарственных средств растительного происхождения, а на днях начал свою работу цех по выпуску лекарственных препаратов из синтетического сырья. Мы выпускаем уже 27 торговых наименований лекарственных средств. Их доля в общем обороте «Эвалар» в 2019 году достигла 19%.

Мы расширили свое присутствие в нефармацевтической рознице, а также на онлайн-площадках — от электронных аптечных сервисов до крупнейших маркетплейсов. При отрицательной динамике рынка БАД мы показали рост и в упаковках, и в деньгах.

Полагаю, что 2020 год принесет новые трансформации для фармрынка, в частности, продолжит расти интернет-потребление. Конечно, от всех участников это потребует гибкости и динамичного освоения новых каналов продаж, продвижения и новых форматов коммуникации с потребителями. Нашими приоритетами в наступившем году станут дальнейшее развитие лекарственного портфеля и укрепление позиций собственной диджитал-платформы «Фитомаркет».

Наталия Прокопьева, председатель Совета директоров компании «Эвалар»

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