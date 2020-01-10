Анна Ермолаева: пусть в новом году вашими спутниками будут удача и хорошее настроение

Мы выпустили на рынок новые продукты — «Мониторинг», а за ним и «Аудит», построенные на данных ОФД и аптечных учреждений, получив покрытие рынка РФ более 70%. Это наша гордость, и мы рады, что у рынка появилась возможность анализировать данные нового качества.

В новом году мы откроем направление, также связанное с работой с операторами фискальных данных, — четырехсторонние контракты, которые позволят производителю получать чистые, подтвержденные операторами фискальных данных поаптечные продажи оперативно и в удобном формате. Другой проект связан с консолидацией всех отчетов от аптечных сетей и дистрибьюторов для одного конкретного заказчика.

Новый год для нас — это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день, и для оптимизма у нас есть все основания — сильная команда и отличные проекты.

Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Анна Ермолаева, генеральный директор компании AlphaRM

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