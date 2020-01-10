Российские ученые создают первую отечественную вакцину против гемофильной инфекции

Минздрав России может уже в этом году расширить список групп риска для обязательной вакцинации против инфекций, вызываемых гемофильной палочкой. На рынке пока не существует отечественного препарата, но учёные Института органической химии (ИОХ) имени Н.Д. Зелинского РАН уже работают над созданием отечественной вакцины против гемофильной палочки.

Разрабатываемая вакцина должна стать дешевле и эффективнее западных субстанций, об этом сообщил заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев. Как утверждают разработчики, это будет препарат, который превосходит представленные на рынке лекарства по безопасности.

Синтетическая углеводная вакцина, которую мы разработали, будет эффективна против Haemophilus influenzae (гемофильная палочка). Мы синтезировали подходящий иммуноген. Преимущества такого препарата в том, что в нем используется индивидуальный синтетический компонент, а не полисахарид-сырец, получаемый при культивации живых бактерий. Это приводит к увеличению эффективности и безопасности новой вакцины,— подчеркнул Николай Нифантьев.

Полученное вещество, которое ляжет в основу первой отечественной вакцины против гемофильной инфекции, было протестировано дочерним предприятием «Ростеха» — пермским НПО «Микроген», входящем в российский фармацевтический холдинг «Нацимбио». Предварительное тестирование новой вакцины на клетках показало, что синтезированный иммуноген имеет высокую специфичность, то есть способность связываться с нужными рецепторами и вызывать иммунный ответ организма.

Мы создали передовой продукт, который лучше импортных аналогов в плане активности, при этом побочные эффекты снижены, — отметил Николай Нифантьев.

Доклиника может занять несколько лет. Пока для вакцинации детей будут использовать зарубежные субстанции: Хиберикс, Акт-ХИБ, Пентаксим.

Включение вакцины от гемофильной инфекции в календарь прививок Минздрава может ускорить процесс испытаний российского препарата.

В будущем ученые Института органической химии планируют разработать и «взрослый» вариант вакцины. Работа над препаратом входит в масштабную программу исследований, поддержанных грантом Российского научного фонда, который рассчитан на четыре года. Общий объем финансирования программы составит около 130 млн рублей.

gmpnews