Объём коммерческого рынка лекарств в РФ в ноябре 2019 года составил 89,9 млрд рублей

По сравнению с октябрём ёмкость российского рынка сократилась на 3,8% (в розничных ценах). В сравнении с ноябрём 2018 года в 2019 году рынок показал прирост реализации на 5,8%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в ноябре по сравнению с октябрём выросла на 4,3%, и составила 215,5 рублей, сообщает аналитическая компания DSM Group.

Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые одиннадцать месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 2,7%. Общая ёмкость составила 922,8 млрд рублей.

В структуре коммерческого рынка ЛП в ноябре 2019 года по ценовым сегментам преобладают дорогостоящие препараты со стоимостью свыше 500 рублей. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 рублей уменьшился на 1,0% относительно ноября 2018 года, и составил 3,5%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 рублей составила 10,9% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном «150-500 рублей» не изменился, и составил 42,2% в ноябре 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов за год выросла до 43,4%.

По итогам ноября 2019 года 59,0% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 31,1%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам ноября 2019 года на 36,1% был представлен рецептурными препаратами и на 63,9% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в ноябре 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Novartis. Топ-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам ноября 2019 года состоял из таких препаратов как «Ксарелто» (0,9%), «Нурофен» (0,8%); на третьем месте — «Терафлю» (0,7%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в ноябре 2019 года увеличился на 0,2% относительно октября, и составил 6,2 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в одиннадцатом месяце 2019 года сократился на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 29,4 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в ноябре 2019 года по сравнению с октябрём выросла на 4,9%, и составила 211,5 рублей. Топ-3 производителей БАД занял 27,9% рынка в ноябре в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,3%), Solgar Vitamin And Herb (7,0%) и PharmaMed (5,6%).

gmpnews