Крупнейшим оператором госпрограммы ВЗН в 2019 году стал «Фармстандарт»

По итогам 2019 года Минздрав заключил 115 контрактов на поставку лекарств в рамках госпрограммы 12 ВЗН суммарно на 45,1 млрд руб. По сравнению с 2018 годом их число увеличилось в 1,5 раза, но в денежном выражении тогда они были больше — 46,3 млрд руб. В Минздраве настаивают, что бюджет 12 ВЗН в 2019 году составлял 55,7 млрд руб. и исполнен на 100%, сообщает «Коммерсант».

Крупнейшим оператором госпрограммы ВЗН в 2019 году, как и годом ранее, стал «Фармстандарт». Но если в 2018 году компания подписала с Минздравом договоров на 21,2 млрд руб., то по итогам 2019 года сумма контрактов сократилась на 78%, до 13,1 млрд руб. Ряд других дистрибьюторов сумел значительно нарастить объемы выигранных тендеров. Так, ГК «Биотэк» заключила в 2019 году контрактов на 7,8 млрд руб., что на 254% больше, чем годом ранее. Дистрибьютор «Фармимэкс» нарастил объем госконтрактов на 162%, до 7,6 млрд руб.

Увеличить объем поставок части поставщиков удалось за счет расширения с начала 2019 года программы ВЗН на пять препаратов для лечения орфанных заболеваний. Их закупки переданы от регионов на федеральный уровень. «Фармимэкс» заключил три контракта на поставку включенного в программу препарата для лечения пациентов с мукополисахаридозом галсульфаза британской Biomarin более чем на 2 млрд руб. «Биотэку» достались контракты по всем шести тендерам на поставку экулизумаба от швейцарской Alexion Pharma, применяемого в лечении апатичного гемолитико-уремического синдрома. Сумма договоров превысила 5 млрд руб.

В Минздраве подчеркивают, что передача на федеральный уровень закупок пяти новых препаратов способствовала обеспечению лекарствами 1,3 тыс. пациентов. Число пациентов, получивших терапию по другим ВЗН, достигло 155,7 тыс. человек — на 6 тыс. человек больше, чем годом ранее, добавляют там.

В 2020 году в программу ВЗН войдут еще два орфанных заболевания. По словам представителя Минздрава, число закупаемых препаратов возрастет на девять наименований, а всего программа охватит 39 лекарств. Там добавляют, что объем финансирования должен вырасти до 61,8 млрд руб.

gmpnews