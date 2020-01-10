В Казахстане утвердили правила осуществления сооплаты на лекарства и медизделия

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года № ҚР ДСМ-154, в Казахстане установлены правила осуществления сооплаты на лекарственные средства и медицинские изделия.

Сооплата разницы в стоимости лекарственного средства и медицинского изделия и установленной предельной ценой их возмещения, осуществляется при амбулаторном обеспечении населения в соответствии с Перечнем в Объектах в сфере обращения ЛС, осуществляющих услуги учета и реализации и/или фармацевтические услуги в рамках ГОБМП и ОСМС с возможностью выбора более дорогостоящего лекарственного препарата с сооплатой, в случае несогласия пациента получать предусмотренные по бесплатному отпуску в рамках предельной цены возмещения торговые наименования лекарственных препаратов и медицинских изделий, заменив их более дорогостоящими торговыми наименованиями по собственному выбору.

Сооплате подлежат все торговые наименования лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированные в Республике Казахстан и входящие в Перечень лекарственных средств по МНН, а также медицинских изделий по технической характеристике и/или составу, стоимость которых превышает предельную цену возмещения, кроме закупаемых у международных организаций и отечественного производителя по долгосрочным договорам поставки.

В случае возможности отпуска более дорогостоящего лекарственного препарата или медицинского изделия, с сооплатой стоимости со стороны пациента, специалист Объекта в сфере обращения ЛС предлагает пациенту возможные варианты торговых наименований лекарственных препаратов или медицинских изделий, соответствующих выписанному МНН лекарственного средства или технической характеристике и/или составу медицинского изделия, с учетом лекарственной формы и дозировки лекарственного средства или комплектации медицинского изделия, имеющихся в ассортименте, начиная с лекарственного препарата или медицинского изделия по наименьшей цене.

В случае выбора пациентом отпуска торговых наименований лекарственного препарата и медицинского изделия с сооплатой, пациентом заполняется письменное добровольное согласие с сооплатой стоимости со стороны пациента данных торговых наименований лекарственных препаратов или медицинских изделий.

Приказ вступил в силу 1 января 2020 года.

gmpnews