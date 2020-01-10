В России готовы ужесточить контроль за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве

Россельхознадзор разработал и направил в Минсельхоз пакет поправок в закон «О ветеринарии», регламентирующих использование антибиотиков в животноводстве и птицеводстве, об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«В нем содержится запрет на применение противомикробных препаратов в качестве стимуляторов роста, а также с профилактической целью. Определены нормы по рецептурному отпуску антибиотиков. Предполагается к введению также целая статья, регламентирующая изготовление кормов с добавлением лекарственных препаратов», — уточнил руководитель Россельхознадзора.

Помимо ужесточения контроля за использованием антибиотиков в сельском хозяйстве России необходимо решать этот вопрос на уровне Евразийского экономического союза, убежден Сергей Данкверт. «Сегодня в странах ЕАЭС действует норма взаимного признания результатов регистрации лекарственных средств. А это значит, что, несмотря на все наши усилия, любой антибиотик, сделанный в Китае или, например, в Африке и зарегистрированный, скажем, в Казахстане, может свободно обращаться в России», — отметил руководитель ведомства.

При этом требования и подходы к экспертизе у государств-членов ЕАЭС разные, продолжил Сергей Данкверт. По его словам, единые правила обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, которые разрабатывались предыдущим составом Евразийской экономической комиссии, так и не приняты. И это позволяет обходить российское законодательство.

«Поэтому новому составу Евразийской комиссии хочется пожелать, во-первых, поскорее увеличить список антибиотиков, остаточное количество которых в животноводческой продукции, попадающей в пищу людям, необходимо контролировать. Во-вторых, создать единую электронную систему прослеживаемости в рамках Евразийского сообщества. На вооружение можно взять нашу информационную систему «Веста», — отметил руководитель Россельхознадзора.

gmpnews