Утверждены основные этапы подключения к системе маркировки

Правительство РФ установило особенности внедрения системы цифровой маркировки и прослеживания лекарств. С учетом успешного опыта по запуску маркировки препаратов группы 7ВЗН с 1 октября 2019 г., 31 декабря 2019 г. было подписано Постановление Правительства РФ №1954 определяющее оптимальный режим подготовки всех участников оборота к дате обязательной маркировки всех препаратов. В соответствии с ними с 1 января и до конца февраля 2020 г. все участники оборота лекарств должны зарегистрироваться в системе маркировки. С 1 июля 2020 г. будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

«Наступило время активного внедрения системы маркировки. В ближайшие 2 месяца все представители рынка должны стать полноправными участниками системы, зарегистрироваться в ней, получить оборудование для генерации кодов, а также оборудование регистрации их выбытия и наладить все процессы, чтобы с 1 июля полностью перейти на работу в системе маркировки. ЦРПТ готов к росту нагрузки на систему и выполнит все обязательства оператора в установленные сроки», — заявил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Основные этапы подключения к системе:

С 1 января до 29 февраля 2020 г . включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки.

. включительно все участники оборота лекарств обязаны зарегистрироваться в системе маркировки. До 15 февраля 2020 г. – медицинские учреждения (больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность), которые еще не подали заявку Оператору системы на получение регистратора выбытия (устройство фиксации факта выбытия препарата) – должны это сделать.

– медицинские учреждения (больницы, поликлиники, иные учреждения, имеющие лицензию на медицинскую деятельность), которые еще не подали заявку Оператору системы на получение (устройство фиксации факта выбытия препарата) – должны это сделать. До 1 мая 2020 г. участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии.

участники оборота лекарств (производители и импортеры) должны подать заявку на получение регистратора эмиссии. С 1 июля 2020 г. наступает запрет на производство и импорт немаркированных лекарств, передача сведений об обороте маркированных лекарств в систему маркировки обязательна для всех участников оборота. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 г., разрешается до окончания срока их годности.

Производители лекарств, которые интегрировались в систему и готовы начать маркировку с 1 января 2020 г., будут получать цифровые коды бесплатно до июля 2020 г. Такое решение предложено оператором ЦРПТ, который возьмёт затраты на себя, и поддержано Правительством РФ. В системе в добровольном режиме зарегистрированы и приняли участие в эксперименте тысячи участников оборота лекарств – отечественные и зарубежные производители, медицинские учреждения (например, больницы), оптовые и розничные компании (дистрибьюторы, аптеки)

gmpnews