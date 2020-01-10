К 2023 году рынок иммунотерапии рака достигнет 115 млрд долларов

По прогнозам экспертов, иммунотерапия должна стать предпочтительным лечением в области онкологии. Около 60% пациентов больных раком и ранее уже проходивших лечение, вероятнее всего, будут принимать именно иммунотерапию, таковы аналитические данные от ReportsnReports.

Аналитики поясняют, что быстрый рост на этом рынке, скорее всего, будет связан еще и с развитием сразу нескольких направлений лечения, комбинированной терапией и возможностью повторного лечения.

По словам компании, движущей силой рынка будут иммунотерапевтические препараты против PD-1, вакцины на дендритных клетках, Т-клеточная терапия и противораковые вакцины.

В докладе отмечается, что увеличение числа заболевших, которому будут способствовать более чувствительные методы раннего выявления, более высокая осведомленность пациентов и старение населения, также станет значительным ускорителем роста данного рынка. Кроме того, научно-исследовательский подход FDA ускорит разработку и одобрение для этих препаратов.

ReportsnReports прогнозирует, что к 2023 году рынок иммунотерапии рака достигнет 115 млрд долларов. Эксперты поясняют, что в области терапии рака, сегодня этот мировой рынок оценивается в более чем 100 млрд долларов, именно иммунотерапевтические препараты получили всемирное признание. Это связано с тем, что они являются наиболее целенаправленными препаратами, имеющими высокую специфичность для раковых клеток.

По данным исследования, на иммунопрепараты для лечения онкологических заболеваний пришлось почти 50% всего рынка онкологических препаратов. Только в 2019 году иммунотерапия принесла около 75 млрд долларов, а в 2023 году, по прогнозам, она должна превысить 115 млрд долларов.

gmpnews