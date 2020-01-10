Предприятия сферы здравоохранения попали в план приватизации на 2020–2022 годы

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 31 декабря 2019 года №3260-р, которым утвержден прогнозный план приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы.

Планом предусматривается приватизация в 2020–2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны.

Поступления в федеральный бюджет от приватизации федерального имущества без учёта стоимости акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение в соответствующих отраслях экономики, предусмотрены в 2020–2022 годах в размере 3,6 млрд рублей ежегодно.

Согласно опубликованному документу, среди планируемых к приватизации федеральных государственных унитарных предприятий к области здравоохранения относятся 19, ещё 3 акционерных общества и 1 предприятие из сферы производства лекарств и материалов, в том числе:

Акционерное общество Фармтоп, г. Владивосток (к приватизации 49% уставного капитала);

«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, г. Москва;

«ЦИТО» Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва;

«Экспериментально-производственные мастерские» Федерального медико-биологического агентства, г. Москва

и прочие.

gmpnews