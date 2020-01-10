AveXis открыла завод в Колорадо по производству генной терапии Zolgensma

Менее чем через год после покупки у AstraZeneca и модернизации завода в штате Колорадо (США), биотехнологическая компания AveXis (входит в транснациональную фармацевтическую корпорацию Novartis) подготовила его к производству генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma. Новое производство должно помочь большему количеству пациентов с лечением редкого генетического заболевания.

Помимо этого, компания также строит завод в Северной Каролине, открытие которого ожидается уже в этом году.

Компания AveXis официально открыла завод 7 января, и многие из 150 сотрудников, работавших на объекте до того, как AstraZeneca закрыла его в январе 2019 года, продолжают работать на этом же производстве. Именно сохранение полноценной команды позволило так быстро модернизировать производство и перейти к новой передовой технологии, об этом на открытии завода сказал Дейв Леннон (Dave Lennon), президент AveXis. Сейчас на производстве занято 350 человек, но к концу года их количество увеличится до 400.

В апреле прошлого года AveXis приобрела производственный объект из шести зданий в городе Лонгмонт (штат Колорадо). Наряду с производственными площадями, там оказались офисные помещения, лаборатории, складские помещения и инфраструктура.

Наращивание производства для компании является ключевым, поскольку Novartis указывает на свое глобальное предложение для удовлетворения спроса на Zolgensma и другие генные терапии, которые еще находятся в разработке.

gmpnews