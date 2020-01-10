Avacta и Daewoong создают предприятие по разработке иммунотерапии нового поколения

Британская компания Avacta Group plc — разработчик биотерапевтических препаратов и реагентов Affimer® и ведущая корейская фармацевтическая компания Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd. сообщают о заключении соглашения по созданию совместного предприятия на территории Южной Кореи по разработке клеточной и генной терапии нового поколения, которая включает в себя и аффимерные белки.

Сообщается также, что (МСК) являются перспективными агентами для лечения аутоиммунных и воспалительных заболеваний. Совместное предприятие должно разработать новый класс МСК, которые предназначены для производства аффимерных белков, используемых для усиления иммуномодулирующего эффекта.

Daewoong предоставит совместному предприятию доступ к своей запатентованной технологии для генерации аллогенных МСК от одного донора для лечения большого числа пациентов. Эта запатентованная технология способствует разработке клеточной терапии как готовых продуктов.

Avacta разработает аффимерные белки, которые будут переданы совместному предприятию для включения в МСК. В результате сконструированные МСК будут иметь широкое терапевтическое применение.

Доля участия Avacta в совместном предприятии составляет 45%, при этом Daewoong владеет 55%, руководить совместным предприятием будет Seng-ho Jeon, генеральный директор Daewoong.

«Мы очень рады создать совместное предприятие с Daewoong, партнером мирового класса, объединяющим нашу мощную платформу Affimer® с МСК для разработки революционных лекарств, направленных на иммуноопосредованные заболевания», — сказал д-р Alastair Smith, генеральный директор Avacta.

gmpnews