ITPCru: в России зарегистрированы цены на безинтерфероновые препараты для лечения ВГС

В конце декабря 2019 года, согласно Государственному реестру лекарственных препаратов, в России зарегистрированы предельные цены на комбинированные препараты «Мавирет» (глекапревир+пибрентасвир) от компании AbbVie и «Зепатир» (гразопревир+элбасвир) от компании MSD, которые используются для лечения вирусного гепатита С (ВГС), сообщает ITPCru.

Так, зарегистрированная цена на «Мавирет» составила чуть более 186 тыс. рублей, а цена на Зепатир немного превысила 122 тыс. рублей. Цены указаны за упаковку и без учета НДС (размер НДС 10%).

«Международная коалиция по готовности к лечению» так же указывает, что данные препараты были включены в перечень ЖНВЛП на 2020 год.

Ранее сообщалось, что Москва, начиная с 2020 года, будет закупать для лечения хронических вирусных гепатитов только те препараты, которые относятся к безинтерфероновой схеме лечения, а указанные лекарственные средства именно таковыми и являются.

Согласно поданной «Московским центром по лечению гепатитов» заявке, на 2020 год по городской программе предполагалось закупить 900 курсов гразопревир+элбасвир (в 2019 не закупался), 525 8-недельных курсов глекапревир+пибрентасвир (+250%). Для льготных категорий должно быть закуплено 180 курсов гразопревир+элбасвир (+80%), 300 12-недельных курсов глекапревир+пибрентасвир (-34%).

gmpnews