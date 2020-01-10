В Казахстане утвердили Программу развития здравоохранения до 2025 года

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №982 утверждена Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 — 2025 годы.

Согласно документу, в Казахстане будет принят комплекс мер в области применения лекарственных средств и медицинских изделий. Будет упрощена система оценки безопасности и качества продукции для тех лекарств и медизделий, которые прошли аналогичную оценку в странах-членах Международного совета по гармонизации технических требований к лекарственным средствам (ICH). Будут приняты меры по вступлению Казахстана в членство в ICH и Международный форум регуляторов медицинских изделий (IMDRF). То есть будет усовершенствована регистрация лекарственных средств, участвующих в программе преквалификации ВОЗ, и разработан комплекс мер по регистрации препаратов передовой терапии.

Будет продолжена работа по государственному регулированию цен на ЛС, а также будет внедрено регулирование предельных цен на реактивы, реагенты и медицинские изделия. Таким образом, будет усовершенствована система ценообразования, регулирования цен и закупа лекарственных средств и медицинских изделий.

Интенсификация импортозамещения в сфере лекарственного обеспечения станет ключевой задачей для обеспечения национальной лекарственной безопасности. Одним из условий выхода лекарств казахстанского производства на рынок стран ЕАЭС является соответствие условий производства требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Увеличение количества ЛС и МИ казахстанского производства с сертификатом GMP и ISO 13485 будет достигаться, в том числе путем приоритетного их закупа в рамках ГОБМП и ОСМС.

Переход аптечных организаций на международные стандарты Good Pharmacy Practice (GPP) станет необходимым условием для обеспечения населения качественными и безопасными ЛС и МИ. В результате должно повыситься качество условий хранения ЛС в аптечных организациях.

Наряду с повышением качества и безопасности ЛС, продолжится работа по фармаконадзору и рациональному использованию ЛС. Основой для рационального применения ЛС является дальнейшее развитие доказательной медицины, в том числе путем совершенствования формулярной системы. Будут продолжены меры по рациональному применению ЛС со стороны поставщиков медицинских услуг и пациентов через совершенствование Казахстанского национального лекарственного формуляра, качественное функционирование формулярных комиссий в медицинских организациях и информационно-разъяснительную работу.

С целью рационального использования ЛС, применение которых рекомендуется в клинической практике в связи с доказанной эффективностью, будет продолжена работа по регулярному обновлению и совершенствованию перечней ЛС, возмещаемых в рамках ГОБМП и ОСМС. Будет рассмотрен вопрос внедрения сооплаты за определенные ЛС, согласно мировой практике. Приобретение эффективных и безопасных ЛС в рамках ГОБМП и ОСМС будет направлено на рациональное использование бюджетных средств и соблюдение международных клинических руководств.

Для повышения ответственности всех участвующих сторон и рационального использования ЛС будет реализовано этическое продвижение ЛС, основанное на принципах добросовестности и честности. Продвижение ЛС и МИ на рынок должно быть объективным с соблюдением этических норм и осуществляться в соответствии с требованиями законодательства.

Будут приниматься меры государственной поддержки и привлечения частных инвестиций в развитие науки, рынка биомедицинских исследований, в том числе проведение на территории Казахстана международных и многоцентровых исследований. Для развития рынка клинических исследований будет прорабатываться вопрос внедрения механизмов, обязующих фармацевтические компании инвестировать до 10% прибыли от продаж фармацевтической продукции в клинические исследования на территории Казахстана, а также мотивационных механизмов для инвесторов и ученых; создание правовых рамок применения лекарственных средств передовой терапии; создание регистра клинических исследований. Для развития биомедицинской науки будет повышаться потенциал исследователей. Будет поощряться сочетание медицинскими работниками научной, образовательной и клинической деятельности. Темы и содержание биомедицинских исследований, в том числе в рамках выполнения программ магистратуры, докторантуры PhD и пост-докторантуры, будут исходить из приоритетов, определяемых уполномоченным органом в области здравоохранения.

На реализацию Программы в 2020-2025 годах будут направлены средства государственного бюджета, средства Фонда социального медицинского страхования, а также другие средства, не запрещенные законодательством Республики Казахстан. Общие затраты на реализацию Программы составят 3,2 трлн тенге (это более 500 млрд рублей).

gmpnews