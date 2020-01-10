Bristol-Myers Squibb завершила продажу своего предприятия в Италии

Компания Bristol-Myers Squibb объявила о завершении ранее объявленной сделки по продаже своего завода по производству и упаковке твердых лекарственных форм, биологических продуктов и стерильных лекарств в Ананьи (Италия) компании Catalent Inc.

Продажа является частью стратегии Bristol-Myers Squibb по реорганизации своего бизнес-портфеля с учетом общих изменений и будущих потребностей развивающихся направлений компании.

Предприятие в Ананьи производит и упаковывает сердечно-сосудистые, противоопухолевые, метаболические и противовоспалительные препараты, а также антибиотики, не содержащие пенициллин, противовирусные препараты, анальгетики, инъекционные и биологические препараты.

Сейчас BMS сосредотачивает свои ресурсы на более высоких приоритетах: поиск, разработка и методы доставки лекарств для пациентов с серьезными заболеваниями.

gmpnews