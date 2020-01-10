Правительство РФ определило режим доступа к данным системы маркировки и прослеживания

31 декабря 2019 г. подписано Постановление Правительства РФ № 1955 о порядке доступа к данным системы мониторинга и прослеживания товаров Честный ЗНАК.

Доступ к данным из системы даёт возможность участникам оборота товаров повысить эффективность товаропроводящей цепи и открывает новую эру развития как крупных компаний, так и малого и среднего бизнеса.

«Сейчас система маркировки генерирует данные по миллиардам товаров от производства и до продажи. Информация о движении товара позволит производителям в несколько раз повысить эффективность дистрибуции и, как следствие, увеличит прибыль. Таким образом, инвестиции в подготовку к маркировке, которые благодаря усилиям ЦРПТ и партнеров проекта в большинстве случаев незначительны, будут полностью возвращены и в будущем начнут приносить дополнительную прибыль легальным компаниям», — комментирует председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

В Постановлении устанавливаются права и обязанности оператора информационной системы по обеспечению доступа к данным, а также состав данных, который должен быть доступен тем или иным участникам оборота товаров. В соответствии с опубликованным постановлением из системы маркировки производитель сможет узнать текущего владельца товара и его количество.

Ранее данная информация не была доступна производителям в «одном окне», отдельные сведения можно было собрать лишь из разрозненных источников. Из-за разрозненности и отличий методов результаты получались не всегда точными и для объединения результатов нескольких исследовательских инструментов приходилось использовать сложные аналитические системы. Появление доступа к гарантированно точным данным системы маркировки, которая прослеживает каждую единицу товара в каждый момент времени, создает новые точки роста для участников оборота. Бизнес, получая в режиме онлайн данные о движении продукции, сможет оптимально планировать производство, снижать запасы и повышать оборачиваемость продукции, совершенствовать маркетинг и другие бизнес-процессы.

gmpnews