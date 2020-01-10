Медицинские разработки попали в топ-10 самых интересных патентов за 2019 год

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения за 2019 год. Возглавляет данный список лекарственное средство от вируса Эбола, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Роспатент собрал топ-10 наиболее интересных изобретений 2019 года, по мнению экспертов ведомства. Большинство из них будут полезны в медицине. Ряд изобретений включают в себя использование новых технологий, например искусственного интеллекта, big data», — рассказал собеседник агентства.

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» — средство для подавления вируса Эбола. В отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью, отметили в Роспатенте.

В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс-помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм (микроорганизм), позволяющий очищать акватории водоемов и береговую линию от нефти и нефтепродуктов.

gmpnews