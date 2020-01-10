Novartis, MSD, Allergan присоединились к компаниям, поднявшим цены на лекарства в США

Novartis AG, Merck & Co Inc (известная как MSD за пределами США и Канады) и Allergan Plc оказались в числе компаний, которые подняли цены на более чем 100 рецептурных лекарств в США. Теперь количество медикаментов, на которые увеличены цены с начала 2020 года, достигло 445 наименований, передает Reuters.

В сообщении говорится, что это выше среднего показателя для первых дней нового года, поскольку за последние пять лет список подорожавших лекарств в среднем не превышал 404 наименования. Почти все повышения цен оказались ниже 10%, среднее значение роста цен составляет около 5%.

Швейцарский производитель лекарств Novartis поднял цены почти на 30 наименований препаратов, включая лекарственное средство для лечения псориаза Cosentyx и препарат от рассеянного склероза Gilenya. Рост цен у Novartis держится в диапазоне от 5,5% до 7%.

Однако представитель Novartis заявляет, что несмотря на увеличение стоимости примерно семи процентов своих лекарств в США, после различных скидок ожидается наоборот снижение цены на 2,5% в 2020 году.

Американская компания-производитель MSD подняла цены на 15 наименований лекарственных средств, в которые вошли и лекарства от диабета Januvia и Janumet. Здесь рост цен составил приблизительно 5%. Самый продаваемый противоопухолевый иммунопрепарат Keytruda вырос в цене на 1,5%.

В заявлении MSD говорится, что это увеличение соответствует обязательству компании не повышать цены в США более чем показатель инфляции.

Ирландская компания Allergan повышает цены на 25 наименований лекарств на 5% и еще на 2 препарата на 2-3%. Однако при учете скидок чистая цена должна остаться неизменной в 2020 году.

Необходимо добавить, что цены на рецептурные лекарства в Соединенных Штатах выше, чем в большинстве развитых стран, где правительства прямо или косвенно контролируют расходы на здравоохранение, что и делает его самым прибыльным рынком в мире для фармпроизводителей. Однако производители лекарств часто договариваются о скидках в обмен на приоритетное применение их лекарств в рамках лечения. В результате страховщики и льготные пациенты редко платят полную стоимость лекарства.

gmpnews